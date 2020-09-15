В Гусеве пьяный рецидивист пытался доехать до дома бесплатно с помощью ножа

В Гусеве пьяный рецидивист пытался доехать до дома бесплатно с помощью ножа
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гусеве полицейские задержали рецидивиста, который угрожал таксисту ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от местного жителя, который сообщил, что пьяный мужчина, угрожая ножом, пытался угнать его автомобиль.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудник полиции, которые задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель. Выяснилось, что подозреваемый, возвращаясь домой, увидел припаркованный автомобиль такси. Сев в салон злоумышленник стал требовать от водителя отвезти его до дома бесплатно. На отказ горожанина, подозреваемый достал нож и, приставив его к животу мужчины, начал высказывать угрозы. Испугавшись, таксист вылез из автомобиля и вызвал полицию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 4 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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