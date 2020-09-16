Молодой калининградец угнал автомобиль и врезался в дерево

В Калининграде задержали 22-летнего местного жителя, угнавшего чужой автомобиль, чтобы покататься по ночному городу. Об этом в среду, 16 сентября, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее в полицию поступило заявление от 50-летнего мужчины, который рассказал, что с парковки на улице Совхозной в поселке Невское пропал рефрижератор марки Nissan Cabstar. Позднее автомобиль обнаружили областном центре, а подозреваемого задержали.

Выяснилось, что задержанный гражданин проник в чужую машину через незапертую водительскую дверь, обнаружил внутри ключи и решил покататься. На улице Румянцева злоумышленник не справился с управлением и врезался в дерево, после чего убежал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.