Поляк пошутил в аэропорту, что у него бомба, и лишился отпуска

В Польском городе Катовице наказали мужчину, который пошутил в аэропорту, что него есть бомба. Об этом написали wiadomosci.gazeta.pl.

По данным издания, 40-летний мужчина 10 сентября планировал улететь в Тунис, чтобы провести там отпуск. При оформлении билета он заявил, что у него бомба. На место вызвали пограничников. Им мужчина заявил, что пошутил. Но за шутку он был оштрафован на 500 злотых. Его также не пустили на борт самолета и изъяли билет.

В пограничной службе отметили, что к такому поведению относятся очень серьезно. Последствия — это не только штраф, но и возможность лишиться авиабилета, быть задержанным и осужденным.

Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде



