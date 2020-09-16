В Гурьевске судят братьев, жестоко избивших знакомого из-за лая собаки

В Гурьевске судят братьев, жестоко избивших знакомого из-за лая собаки
Виталий Невар / Новый Калининград
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Гурьевский районный назначил заседание по уголовному делу в отношении двух братьев, которые избили знакомого из-за лая его собаки.Об этом среду, 16 сентября, сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в ночью в январе этого года обвиняемые с потерпевшим ехали на автомобиле из Правдинска, где отдыхали в одном из баров, в Калининграда. По дороге между молодыми людьми произошел конфликт из—за собаки потерпевшего, которая громко лаяла, рычала и мешала управлять автомобилем. Рядом с автозаправочной станцией в пос. Луговое один из братьев остановил автомобиль. Обвиняемые вытащили потерпевшего на улицу и не менее семи раз ударили его ногами по голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью.

Действия обвиняемых квалифицированы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц». Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 24 сентября. Братьям грозит до восьми лет лишения свободы.

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