В Гурьевске судят мужчин, сильно избивших приятеля из-за собачьего лая в машине

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении двух жителей Гурьевского района, их подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью приятеля. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 4 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

23 января 2020 года на автодороге в пос. Луговое мужчины поссорились со своим приятелем, с которым ехали в одной машине. Подозреваемых разозлил громкий лай собаки потерпевшего. Они избили хозяина пса, причинив тяжкий вред его здоровью.

Против нападавших возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, совершенное группой лиц). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Кроме того, прокуратура заявила иск в порядке ст. 44 УПК РФ о взыскании с обвиняемых затрат на лечение потерпевшего.