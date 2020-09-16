СК возбудил уголовное дело после гибели сантехника в траншее в Полесске

СК возбудил уголовное дело после гибели сантехника в траншее в Полесске
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Полесске в отношении мастера по обслуживанию водопроводных сетей муниципального предприятия возбуждено уголовное дело. Как сообщили «Новому Калининграду» в региональном управлении Следственного комитета, мужчина подозревается в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть слесаря-сантехника.

По данным следствия, днём 10 августа, «Полесское ЖЭУ» рыло траншею с помощью экскаватора, за безопасность на объекте отвечал подозреваемый мастер.

«Во время рытья траншеи произошел обвал грунта, который засыпал находящегося в траншее слесаря-сантехника. 56-летний мужчина умер на месте от асфиксии. Как полагает следствие, произошедшее стало возможным, поскольку подозреваемый допустил нахождение работника в непосредственной близости от экскаватора (ближе радиуса 5 метров)», — уточнили в СК.

В настоящее время по уголовному делу допрашиваются свидетели, изъята необходимая техническая и иная документация, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

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