Калининградка перевела мошенникам почти 6 млн, испугавшись «атаки» на ее счета (видео)

Калининградка перевела мошенникам почти 6 млн, испугавшись «атаки» на ее счета (видео)
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщила глава пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

На мобильный телефон калининградки поступил звонок от женщины, представившейся сотрудницей службы безопасности банка. Звонившая сообщила, что на банковские счета калининградки готовится атака с целью похитить ее сбережения, однако «банк» предпринимает необходимые меры, чтобы выявить «мошенников». В ходе телефонного разговора неизвестная выяснила у женщины, на счетах каких банков та хранит денежные средства. После этого настоятельно порекомендовала снять их и перевести на созданный «безопасный счет», пока «специалисты» устанавливают личность «мошенника», готовящего «атаку».

«Под диктовку неизвестной женщины потерпевшая обошла свои банки и закрыла вклады, после чего в течение 2 дней через банкоматы переводила наличные деньги на указанные собеседницей номера мобильных телефонов. Общая сумма переведенных мошенникам денежных средств составила 5 миллионов 918 тысяч рублей. Мнимая сотрудница службы безопасности неоднократно повторяла потерпевшей, что о проводимых операциях она ни в коем случае не должна рассказывать посторонним, в том числе и сотрудникам банков, в которых она закрывала вклады. Для убедительности мошенница отправила потерпевшей по мессенджеру фальшивую банковскую выписку о состоянии её нового „безопасного“ счета», — уточнила подробности происшествия начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

После осуществления всех переводов злоумышленница сообщила потерпевшей, что свяжется с ней на следующий день и скажет, когда ей необходимо посетить отделение банка и забрать денежные средства. Однако после этого мошенница перестала выходить на связь. Калининградка поняла, что была обманута, и обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск подозреваемых.

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