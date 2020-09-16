В России вынесли первый приговор за фейк о коронавирусе

В Москве суд наказал местную жительницу за распространение фейковой информации, связанной с коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на в пресс-службу Нагатинского суда.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), и назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов.

Утверждается, что москвичка распространила в соцсетях информацию о продаже в одном из магазинов защитных масок с китайской маркировкой, которые якобы были отправлены в Россию в качестве гуманитарной помощи.