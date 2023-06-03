В Калининграде ночью горела пятиэтажка на ул. Яновского (фото)

В Калининграде ночью горела пятиэтажка на ул. Яновского (фото)
Фото: пресс-служба МЧС России по Калининградской области

В ночь на 3 июня произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Яновского в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Пока калининградцы мирно спали, пожарные отчаянно боролись с огнём. Около трёх часов ночи в одной из квартир на четвёртом этаже пятиэтажного дома на улице Яновского загорелись одежда и мебель. Сотрудники МЧС России прибыли на место происшествия уже через три минуты. Около 40 минут потребовалось им, чтобы победить коварное пламя. В тушении участвовали 24 человека, было задействовано шесть единиц техники», — рассказали в МЧС.

Также в пресс-службе отметили, что «ночные пожары в жилом секторе — самые страшные». В этот раз никто из жильцов не пострадал. Пожарные спасли хозяина квартиры и эвакуировали еще семь человек.

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