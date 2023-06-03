Очевидцы: автомобиль уронил биотуалет на Северном обходе Калининграда (видео)

Автомобиль для откачки септика вёз биотуалеты и уронил один из них на Северном обходе. Видео опубликовали в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» «Вконтакте».

На записи отмечается, что инцидент произошёл в субботу, 3 июня, около 07:30.