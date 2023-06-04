Ректор БФУ рассказал, как региональный министр Кравченко спас человека в самолете

Ректор БФУ рассказал, как региональный министр Кравченко спас человека в самолете
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Во время полета в Самарканд был спасен пассажир. Самолет сажать не стали, потому что на борту оказалась группа калининградцев, в том числе региональный министр здравоохранения Александр Кравченко. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ректор БФУ Александр Федоров.

По словам Федорова, калининградская делегация направлялась на форум медицинских университетов «Узбекистан-Россия». В ее составе, помимо Кравченко (он также возглавляет кафедру организации здравоохранения университета были директор кластера МЕДБИО БФУ Михаил Агапов и главный врач областной инфекционной больницы Ольга Краснова. На борту самолета «Узбекских авиалиний» стало плохо женщине, «у нее случился коллапс», рассказал ректор. «На призыв экипажа „Есть ли на борту медики?“ министр отреагировал мгновенно, отказался от экстренной посадки самолета, и коллектив из трех врачей, произведя необходимые манипуляции строго по протоколу, привел пассажирку в чувство. Все закончилось благополучно, — отметил Александр Федоров. — Врачи потом признались, что впервые вскрывали кислородный баллон новой модели на борту и испытали трудности, когда обнаружили, что штатная аптечка лайнера почти пустая».

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