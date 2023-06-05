В Ульяновской области шесть человек умерли от отравления сидром (дополнено)

В Ульяновской области следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту смерти шести человек в Димитровграде от отравления, предположительно, сидром. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.



По данным следствия, несколько жителей Димитровграда с диагнозом «отравление неустановленным веществом» госпитализировали с 3 по 4 июня. «Несмотря на oказанную всестороннюю медицинскую пoмощь, шестеро из потерпевших скончались», — отмечается в сообщении.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не oтвечающих требoваниям безопасности, пoвлекших по неосторoжности смерть двух или более лиц». Предварительно установлено, что все отравившиеся пили спиртной напиток «Сидр», который они купили в магазинах «Территория пива». Этот напиток поставлял бизнесмен из Красноглинского района Самарской области. На предприятии проводятся следственные действия. Назначены судебные экспертизы.

Дополнение. Днем 5 июня губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что количество умерших от отравления сидром в регионе увеличилось до восьми. Всего зафиксировано 22 случая отравления. «Пострадали жители Димитровграда и Ульяновска», — написал Русских в своем Telegram-канале.