В Самаре задержали фуру с сидром, от которого умерли уже 16 человек

В Самаре сотрудники ГИБДД остановили фуру, перевозившую алкогольную продукцию марки «Мистер Сидр», ставшую причиной массового отравления с летальными исходами, а также товарные накладные на получение аналогичного товара. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД в понедельник.

«В процессе проверки документов и осмотра полуприцепа полицейские обнаружили товарную накладную на получение 18 тыс. литров алкогольной продукции под маркой „Мистер Сидр“, коробки с пластиковыми кегами под аналогичной маркировкой общим объемом 810 литров», — сообщили в ведомстве, уточнив, что на склад выехали сотрудники правоохранительных органов, проводится изъятие алкогольной продукции.

Как отмечает информагентство, в настоящее время известно уже о 16 случаях отравления сидром самарского производства, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух — в Самарской области. Всего в регионе пострадали более 36 человек. Кроме того, врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, находящихся в критическом состоянии.

Задержан подозреваемый — 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области. Возбуждены дела по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).