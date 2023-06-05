Власти: в Шебекинском округе обстрелами разрушено почти 2,5 тыс. домов, денег не хватает

За неделю было повреждено или полностью разрушено 1 150 квартир в 67 многоквартирных домах, а также 370 частных жилых домов в Шебекинском округе. Об этом сообщил на совещании у губернатора Белгородской области глава округа Владимир Жданов. При этом, по данным главы региона Вячеслава Гладкова, денег на восстановительные работы уже не хватает, пишет в понедельник, 5 июня, «Коммерсант».



Количество разрушенных жилых помещений в муниципалитете достигло 2464.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал глав муниципалитетов ускорить работы по восстановлению жилья, пострадавшего из-за обстрелов. Он уточнил, что в трех населенных пунктах Шебекинского округа, где есть основные разрушения, пока не могут начать работу. «Уже навскидку денег на восстановление на сегодняшний день в фонде, который у нас сформирован, не хватит», — сказал губернатор. В своем телеграм-канале он написал, что по Шебекинскому округу накануне было выпущено 611 единиц различных боеприпасов, обстреливались и другие округа. О регулярных обстрелах Гладков сообщает с весны прошлого года, судя по его телеграм-каналу, в мае они усилились.

Накануне Министерство обороны России сообщило о «попытке украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области» и о том, что «по диверсионной группе ВСУ в Белгородской области нанесен артиллерийский удар, силы рассеяны и отошли». Об аналогичной «попытке» сообщалось 1 июня. 23 мая минобороны опубликовало информацию о том, что украинские силы, которые вторглись на территорию Белгородской области, уничтожены: «Формирования были заблокированы и разгромлены», — заявлял официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

С конца прошлой недели жители стали массово покидать город Шебекино, расположенный в 6 км от границы с Украиной.