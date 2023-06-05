Региональные власти: информация о взрыве на ж/д путях в Калининграде — фейк

Информация о взрыве на железнодорожных путях в Калининграде недостоверная. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.



По данным ведомства, в понедельник, 5 июня, в 12:32 оператор «Системы 112» сообщил о поступлении сигнала от местных жителей о том, что в Калининграде на проспекте Победы, 205, на железнодорожных путях произошел взрыв с последующим задымлением. На место были направлены пожарные.

«По прибытию группы следов и признаков взрыва не обнаружено. Повреждений не зафиксировано. Сообщением считаем фейком», — подчеркнул Лысков.

Как ранее писал «Новый Калининград», на пульт системы 112 поступил звонок о возможном взрыве на железнодорожных путях в районе проспекта Победы в Калининграде. «Звонившие сообщили, что там то ли петарда, то ли что-то похожее взорвалось. Помощь спасателей МЧС на месте не потребовалась. Там полицейские работали», — отметил источник в оперативных службах региона.

При этом в отделе корпоративных связей КЖД сообщили, что никаких серьезный происшествий на железной дороге в областном центре сегодня не фиксировали и все поезда ходят по расписанию.