В соцсетях сообщают о взрыве на ж/д путях в Калининграде. Официального подтверждения нет

В Калининградской области на пульт системы 112 поступил звонок о возможном взрыве на железнодорожных путях в районе проспекта Победы. Сообщения об этом появились в соцсетях, также информацию подтвердил «Новому Калининграду» источник в оперативных службах региона.

«Взрыв произошел на жд-путях около исправительной колонии в Калининграде. Экстренные службы работают в районе станции Брусничная. Никто не пострадал, повреждено железнодорожное полотно», — сообщил телеграм-канал 112.

Источник в экстренных службах региона сообщил «Новому Калининграду», что по номеру «112» действительно поступило сообщение о происшествии на железнодорожных путях в районе проспекта Победы. «Звонившие сообщили, что там то ли петарда, то ли что-то похожее взорвалось. Помощь спасателей МЧС на месте не потребовалась. Там полицейские работали», — отметил собеседник.

В отделе корпоративных связей КЖД сообщили «Новому Калининграду, что никаких серьезный происшествий на железной дороге в Калининграде сегодня не фиксировали. «Ничего не случилось. Поезда, как ходили, так и ходят», — рассказал начальник отдела Александр Першин.

«Новый Калининград» запросил официальные комментарии в пресс-службе УМЧС. Оперативно связаться с пресс-службами регионального УФСИН и транспортной полиции не удалось.