В соцсетях сообщают о взрыве на ж/д путях в Калининграде. Официального подтверждения нет

В соцсетях сообщают о взрыве на ж/д путях в Калининграде. Официального подтверждения нет
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Региональные власти: информация о взрыве на ж/д путях в Калининграде — фейк
Все новости по теме: Безопасность

В Калининградской области на пульт системы 112 поступил звонок о возможном взрыве на железнодорожных путях в районе проспекта Победы. Сообщения об этом появились в соцсетях, также информацию подтвердил «Новому Калининграду» источник в оперативных службах региона.

«Взрыв произошел на жд-путях около исправительной колонии в Калининграде. Экстренные службы работают в районе станции Брусничная. Никто не пострадал, повреждено железнодорожное полотно», — сообщил телеграм-канал 112.

Источник в экстренных службах региона сообщил «Новому Калининграду», что по номеру «112» действительно поступило сообщение о происшествии на железнодорожных путях в районе проспекта Победы. «Звонившие сообщили, что там то ли петарда, то ли что-то похожее взорвалось. Помощь спасателей МЧС на месте не потребовалась. Там полицейские работали», — отметил собеседник.

В отделе корпоративных связей КЖД сообщили «Новому Калининграду, что никаких серьезный происшествий на железной дороге в Калининграде сегодня не фиксировали. «Ничего не случилось. Поезда, как ходили, так и ходят», — рассказал начальник отдела Александр Першин.

«Новый Калининград» запросил официальные комментарии в пресс-службе УМЧС. Оперативно связаться с пресс-службами регионального УФСИН и транспортной полиции не удалось.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter