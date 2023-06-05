Опрокинулись: в ДТП в Калининграде и под Краснознаменском пострадали мопедист и мотоциклист

В воскресенье, 4 июня, в двух похожих ДТП пострадали мопедист и мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД,

Первое ДТП случилось в 18 часа 20 минут на ул. Арсенальной в Калининграде. 30-летний водитель электромотоцикла «Super Soco» при проезде искусственной неровности проезжей части не удержал на ходу свое транспортное средство и допустил его опрокидывание. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

В в 19 часов 30 минут на 7-м километре автодороги «Краснознаменск — Победино — (Измайлово) 50-летний мужчина без водительских прав, управляя мопедом марки «Фада», на прямом участке дороги выбрал неправильное расположение транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением транспортного средства и также допустил его опрокидывание. В результате ДТП пострадавший с телесными повреждениями был госпитализирован.