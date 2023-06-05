Советчанину грозит срок за избиение до смерти приятеля кулаками и поленом

Уроженец Советска предстанет перед судом за избиение до смерти приятеля. Уголовное дело в отношении обвиняемого возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, днем 8 июня 2022 года в Калининграде нетрезвый обвиняемый, подрабатывавший разнорабочим, в ходе ссоры на бытовой почве нанес не менее 6 ударов кулаками и деревянным поленом в область головы и тела своему 45-летнему коллеге, с которым временно проживал в одном доме в СНТ «Победа». 30 июня 2022 года от полученных травм пострадавший умер в лечебном учреждении, несмотря на квалифицированную медицинскую помощь.

Вину в совершении инкриминируемого преступления фигурант признал частично. Судом по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.