Под Правдинском мужчина лишился микроавтобуса, оставив его на обочине с ключами в салоне

Под Правдинском мужчина лишился микроавтобуса, оставив его на обочине с ключами в салоне
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

Под Правдинском у жителя одного из посёлков угнали грузовой микроавтобус «Фиат», когда тот его оставил на обочине с ключами в салоне. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина остановился на обочине между посёлком Шевченко и Гвардейском и отошёл. Когда он вернулся, машины уже не было.

Полиция обнаружила микроавтобус во дворе одного из домов в посёлке Дальнее. «Владелец домовладения пытался отрицать свою причастность к совершению данного преступления, однако в ходе обыска в его жилище были обнаружены ключи от машины», — отметили в УМВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter