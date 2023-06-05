Под Правдинском мужчина лишился микроавтобуса, оставив его на обочине с ключами в салоне

Под Правдинском у жителя одного из посёлков угнали грузовой микроавтобус «Фиат», когда тот его оставил на обочине с ключами в салоне. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина остановился на обочине между посёлком Шевченко и Гвардейском и отошёл. Когда он вернулся, машины уже не было.



Полиция обнаружила микроавтобус во дворе одного из домов в посёлке Дальнее. «Владелец домовладения пытался отрицать свою причастность к совершению данного преступления, однако в ходе обыска в его жилище были обнаружены ключи от машины», — отметили в УМВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.