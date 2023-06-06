В Калининграде на улице Украинской загорелись покрышки (фото)

В Калининграде на улице Украинской загорелись покрышки (фото)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде на улице Украинской утром во вторник, 6 июня, произошел пожар. Фото задымления было опубликовано в нескольких городских пабликах, а факт возгорания «Новому Калининграду» подтвердили в пресс-службе управления МЧС по Калининградской области.

«На улице Украинской произошел пожар, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Горят покрышки, площадь возгорания составляет около 30 квадратных метров»

Напомним, что в воскресенье, 4 июня, в восьмом часу вечера у микрорайона Прегольский также произошло возгорание покрышек. Столб дыма калининградцы также видели из центра города.

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