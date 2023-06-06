Избивший сожительницу до разрыва почки калининградец получил срок

Избивший сожительницу до разрыва почки калининградец получил срок
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Калининградец осужден за причинение тяжкого вреда здоровью сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что 22 января 2023 в ходе конфликта во время распития спиртных напитков подсудимый нанес сожительнице не менее двух ударов кулаками, причинив ей телесные повреждения в виде разрыва почки и гематомы.

В судебном заседании подсудимый пояснил, что в тот день вместе с потерпевшей возвращался домой, до этого они употребляли вместе алкоголь. При входе в дом у них возник конфликт из-за того, что она долго не могла найти ключ. Затем, уже дома, они продолжили употреблять спиртное, отмечая его прошедший день рождения. Они вновь поругались, поскольку он не оформил регистрацию на ребенка, и женщина бросила в него стеклянную рюмку. Разозлившись, он стал наносить ей удары руками по лицу, а также в район таза.

Суд квалифицировал действия подсудимого К. по ч. 1 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Приговором Ленинградского районного суда К. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 350 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter