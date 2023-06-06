Избивший сожительницу до разрыва почки калининградец получил срок

Калининградец осужден за причинение тяжкого вреда здоровью сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что 22 января 2023 в ходе конфликта во время распития спиртных напитков подсудимый нанес сожительнице не менее двух ударов кулаками, причинив ей телесные повреждения в виде разрыва почки и гематомы.

В судебном заседании подсудимый пояснил, что в тот день вместе с потерпевшей возвращался домой, до этого они употребляли вместе алкоголь. При входе в дом у них возник конфликт из-за того, что она долго не могла найти ключ. Затем, уже дома, они продолжили употреблять спиртное, отмечая его прошедший день рождения. Они вновь поругались, поскольку он не оформил регистрацию на ребенка, и женщина бросила в него стеклянную рюмку. Разозлившись, он стал наносить ей удары руками по лицу, а также в район таза.

Суд квалифицировал действия подсудимого К. по ч. 1 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Приговором Ленинградского районного суда К. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 350 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.