В Светлом двое охранников потушили пожар на искусственном острове (фото)

В Светлом два сотрудника частного охранного предприятия потушили травяной пожар на искусственном острове, расположенном в Калининградском морском канале.



Как сообщает пресс-служба управления МЧС России по Калининградской области, сухая растительность загорелась от костра, «разведенного романтической парочкой».

«Чоповцы вызвали транспортных полицейских, переправились на остров, потушили с помощью песка и воды пламя, охватившее несколько десятков квадратных метров, а затем отбуксировали виновников возгорания на материк», — пояснили в пресс-службе.

Нарушителей передали инспекторам пожарного надзора и сотрудникам полиции. С молодыми людьми провели профилактическую беседу и составили протокол об административном правонарушении — им придется выплатить штраф.