В Калининградской области официально объявили о засухе

В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение о засухе. Об этом сообщает региональное управление МЧС.



Предупреждение будет действовать с четверга, 8 июня. «В связи с прогнозом отсутствия существенных осадков по Калининградской области и в связи с тем, что запасы продуктивной влаги в слое почвы 0 — 20 см в течение трех декад на станциях М-2 Железнодорожный и М-2 Черняховск составят менее 10 мм, с 08.06.23 г. по Калининградской области ожидается опасное агрометеорологическое явление — почвенная засуха», — заявили в МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Ранее стало известно, что в регионе установлен класс чрезвычайной пожароопасности. В Калининграде ввели особый противопожарный режим.