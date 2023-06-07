В Мамоново при пожаре погибли мужчина и женщина, СК проводит проверку

В Мамоново при пожаре погибли мужчина и женщина, СК проводит проверку
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины при пожаре в жилом доме в Мамоново. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального СКР.

Инцидент произошел вечером 6 июня. По данным правоохранителей, возгорание случилось в квартире на третьем этаже дома по улице Парковой. При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили в помещении тело женщины. «Также из квартиры эвакуирован мужчина, который впоследствии умер в карете скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Следователи установили личность погибших. Ими оказались 47-летний местный житель и его 49-летняя сожительница. «Пара злоупотребляла алкоголем. По предварительным данным, причиной возгорания явилась неосторожность при курении», — отметили в региональном СКР. При осмотре на теле погибших не обнаружили видимых повреждений, которые указывали бы на криминальный характер смерти.

Для установления всех обстоятельств случившегося назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

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