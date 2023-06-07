Число погибших из-за употребления самарского сидра выросло до 30 человек

В результате отравления суррогатным сидром в регионах России пострадали 96 человек, из них 30 скончались. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минздрава.

Уточняется, что на стационарном лечении в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Удмуртии находятся три пациента в крайне тяжелом состоянии, 29 пациентов в тяжелом состоянии, 32 — средней степени тяжести. В числе пострадавших пять несовершеннолетних и одна беременная женщина.

Возбуждены уголовные дела. Следователи задержали 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области — владельца ООО «Анди», выпускающего «Мистер Сидр», употребление которого вызвало волну отравлений. Он арестован. Сидр из продажи изымается.

Напомним, накануне региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в Калининградской области напиток «Мистер Сидр», после отравления которым в России скончались люди, не обнаружен.

