Калининградец на «БМВ» устроил «ночной дрифт» на кольцевом перекрестке (видео)

Сотрудники ДПС задержали водителя, устроившего ночной дрифт на перекрестке с круговым движением в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Нарушителя удалось выявить благодаря видеоролику очевидца. На записи видно, как лихач на «БМВ» движется в заносе на кольце улиц Гайдара и Горького.

19-летнего водителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, управление транспортным средством при наличии неисправностей и отсутствие ОСАГО. Сумма штрафа составила 2800 рублей. Также с молодым человеком провели профилактическую беседу.