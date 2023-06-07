В районе аэропорта «Храброво» произошло массовое ДТП с пострадавшими (видео)

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В среду вечером в районе аэропорта «Храброво» произошло массовое ДТП с пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

Авария случилась в 18 часов 10 минут на 4 км 10 метров автодороги «Подъезд к аэропорту Храброво». Со стороны Калининграда в направлении аэропорта двигался автомобиль марки «Рено» под управлением водителя 1978 года рождения, который не выдержал безопасный боковой интервал и совершил наезд на припаркованные справа по ходу движения автомобили «Ауди» и «БМВ» и опрокинулся. При этом «БМВ», в котором находился пассажир 1951 года рождения, отбросило на стоящий впереди «Ауди».

Водитель «Рено» и пассажир «БМВ» с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.


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