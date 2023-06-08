Из-за кибератаки в сеть утекли данные более 3 млн клиентов «Глории Джинс»

На этой неделе из-за крупной кибератаки в сеть утекли данные больше 3 млн клиентов производителя и ритейлера одежды «Глория Джинс». Об этом сообщили «Интерфаксу» в компании.

«Мы уведомили Роскомнадзор о факте утечки данных более 3 млн пользователей сайта „Глории Джинс“ и принимаем дополнительные меры для защиты данных наших пользователей. По предварительной информации, данные части пользователей были похищены при проведении технических работ, связанных с сайтом», — отметил собеседник агентства.

«Глория Джинс» разрабатывает, производит и продает одежду и аксессуары под брендами Gloria Jeans и Gee Jay. У группы более 700 магазинов магазинов в более чем 300 городах, она также имеет два логистических комплекса в Новосибирске и Ростовской области. Выручка группы в 2022 году составила 70 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2021 году.