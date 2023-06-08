СМИ: в Хургаде намерены закрыть все пляжи из-за гибели россиянина после нападения акулы

СМИ: в Хургаде намерены закрыть все пляжи из-за гибели россиянина после нападения акулы
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы. Об этом РИА Новости сообщил источник администрации провинции.

Генконсульство РФ в Хургаде сообщило в четверг, 8 июня, о нападении акулы на российского гражданина в районе «Dream Beach» в Хургаде. Мужчина погиб.

«Власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы», — сказал информагентству собеседник.

Ранее генсек Арабской ассоциации по защите дикой природы (AFWP) Гамаль Гомаа говорил РИА Новости, что нападение на человека для акулы не является естественным поведением, причиной инцидентов в египетской Хургаде могла стать практика подкармливания рыбы с туристических катеров.

В декабре 2010 года в районе курортного города Шарм-эш-Шейх произошло пять нападений акул на отдыхающих, пишет информагентство. Погибла одна гражданка Германии, пострадали четверо туристов: трое россиян и один житель Украины. Из-за этих нападений властям пришлось на некоторое время закрыть пляжи курорта.

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