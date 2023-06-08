В Калининградской области за день госпитализировали двух школьников, попавших в ДТП

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В Калининградской области в среду, 7 июня, в ДТП пострадали два школьника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Первое происшествие случилось в 18:35 в Калининграде. 53-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота» в районе д. 187 по ул. Куйбышева сбила 9-летнюю девочку (со слов водителя, та внезапно выбежала слева), пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. Несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализирована. 

Другое ДТП произошло в Светлом на ул. Советской около 19:00. Автомобиль марки «Мицубиси», под управлением 42-летнего водителя, в нарушение п. 14.1 ПДД РФ не уступил дорогу 7-летнему мальчику, пересекавшему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых. Ребенок был госпитализирован с травмами. 


Фото: региональное управление ГИБДД

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