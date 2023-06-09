Беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже, пострадали два человека

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Беспилотный летательный аппарат упал в центре Воронежа на улице Белинского, сообщает «Коммерсант» в пятницу, 9 июня.

Информацию подтвердил губернатор Александр Гусев. Местные жители публикуют в соцсетях фото частично пострадавшей от взрыва стены жилого дома на Белинского, 21. По данным губернатора, были ранены двое местных жителей. «Им оказывается вся необходимая помощь», — сказал он.

Громкий звук жители соседних домов услышали примерно в 10:05 (мск). Дом на улице Белинского находится рядом с главным корпусом Воронежского государственного университета. В этом же квартале в центре города на соседней улице Володарского расположены управления ФСБ и МВД по Воронежской области.

На месте работают спецслужбы.

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