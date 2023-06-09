Суд отправил на 1,5 года в колонию экс-таможенника за мошенничество в особо крупном размере

Бывший сотрудник Калининградской областной таможни признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Следствием и судом установлено, что летом 2022 года подсудимый сообщил местному жителю о возможности организовать ввоз в область без уплаты таможенных пошлин компьютерных комплектующих для дальнейшей их продажи по рыночной цене. Эту информацию экс-таможенник предложил распространить среди знакомых калининградца, чтобы получить от них деньги якобы на совершение закупки.

Будучи введенным в заблуждение, калининградец получил от 21 потерпевшего денежные средства в общей сумме 1,75 млн рублей, которые впоследствии передал фигуранту. Оперативник же распорядился деньгами по своему усмотрению. Потерпевшими от преступных действий фигуранта стали как жители региона, так и Московской, Волгоградской, Тюменской, Иркутской, Белгородской, Липецкой, Кировской, Ростовской областей, Приморского и Алтайского края, Республики Коми и Республики Северная Осетия-Алания.

На стадии предварительного следствия экс-таможенник вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме, а также полностью возместил потерпевшим имущественный вред.

Приговором Центрального районного суда осужденному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.