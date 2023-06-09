УМВД: в Калининградской области зафиксирована «массовая атака» телефонных мошенников

В Калининградской области в пятницу, 9 июня, зафиксировали активизацию телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



«В Калининградской области прямо сейчас зафиксирована массовая атака телефонных мошенников! В дежурную часть полиции поступают сообщения от граждан, которым звонят неизвестные под предлогом „Ваш родственник попал в ДТП“ и требуют деньги за якобы прекращение уголовного преследования», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сегодня уже 14 жителей региона уже перевели мошенникам около 900 тысяч рублей. «Прямо сейчас позвоните своим родственникам, пожилым людям, которых вы знаете, предупредите их об атаках! Попросите не разговаривать на финансовые темы с незнакомцами и не верить в истории о ДТП, которые можно уладить, отдав свои деньги. Будьте предельно внимательны!» — обращаются полицейские к калининградцам.