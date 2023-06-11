Под Багратионовском «Пежо» врезался в дерево, водитель погиб (фото)

В Багратионовском округе в ДТП погиб 30-летний мужчина. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.



Происшествие случилось в субботу, 10 июня, в час ночи. По данным ведомства, водитель автомобиля «Пежо», ехавший со стороны поселка Пограничный в направлении Корнево, на прямом участке автодороги не справился с управлением и на 19-ом километре автодороги допустил наезд на придорожное дерево.

«В результате ДТП водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в релизе.