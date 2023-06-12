МЧС: на тушение пожара на полигоне в Круглово выехали 17 автомобилей (фото) (видео)

На тушение пожара на полигоне у поселка Круглово Зеленоградского округа выехали 13 пожарных машин и четыре спецавтомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС. «Площадь возгорания уточняется», — отметили в ведомстве.



Как рассказал «Новому Калининграду» очевидец, огонь начал перекидываться на соседние поля западнее полигона. «Там много небольших очагов, наверное, искрами подожгло», — предположил собеседник.

Возгорание на полигоне у поселка Круглово произошло днем в понедельник, 12 июня. По предварительным данным, которые приводит пресс-служба областного правительства, пожар возник из-за засухи.