Облвласти: из-за засухи загорелся полигон в поселке Круглово

Облвласти: из-за засухи загорелся полигон в поселке Круглово
Фото очевидца
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В понедельник, 12 июня, из-за засухи загорелся полигон в поселке Круглово Зеленоградского округа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного правительства.

«На полигоне Круглово зафиксировано возгорание, вызванное чрезвычайно засушливой погодой. Возгорание, по предварительным данным, носит естественный характер», — отметил начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. По его словам, на место «стягиваются силы» для оперативного тушения пожара.

Ранее в областном министерстве природных ресурсов и экологии сообщали, что полигон у поселка Круглово планируют закрыть в начале июля 2023 года.

В Калининградской области с 8 июня официально объявлена засуха. В регионе установили класс чрезвычайной пожароопасности и ввели запрет на посещение лесов. С 9 июня в области введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

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