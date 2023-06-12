Директор компании-мусорного оператора: к возможному пожару на полигоне в Круглово готовились

Пожар на мусорном полигоне в Круглово был зафиксирован утром в понедельник, 12 мая. Оперативные службы отреагировали быстро, в тушении огня принимают участие сотрудники компании ЕСОО («Единая система обращения с отходами») — регионального «мусорного» оператора. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил ее директор Ярослав Поляков.

Полигон в Круглово находится в оперативном управлении ЕСОО. «Мы в последнее время пересыпали очень активно полигон песком, переворачивали его, были локальные проявления [угрозы пожара], которые мы сразу же устраняли», — отметил собеседник. «Причины произошедшего будут выясняться. Но, я думаю, достаточной прямую роль сыграла засуха, потому что мы все видели, какая погода была в последнее время. Асфальт от жары плавился, полигон тем более ее воздействию подвергался, — сказал он. — Все службы очень оперативно отреагировали, прибыли на место, создан оперативный штаб на месте, мы оказываем содействие с нашей стороны и нашей техникой, насколько это возможно».

Росприроднадзор в своем телеграм-канале сообщил, что готовит документы для внеплановой проверки полигона, «так как усматриваются риски причинения вреда жизни и здоровью граждан».

По данным управления МЧС, площадь горения на полигоне в Круглово по состоянию на 18:30 составляла около 350 квадратных метров. В тушении пожара принимают участие 41 человек, задействовано 13 единиц техники. В том числе от МЧС — 26 человек и 8 единиц спецтехники.

Возгорание на полигоне у поселка Круглово произошло днем в понедельник, 12 июня. По предварительным данным, которые приводит пресс-служба областного правительства, пожар возник из-за засухи.