К ликвидации пожара на полигоне в Круглово привлекали военных (фото)

К ликвидации пожара на полигоне в Круглово привлекали военных (фото)
Фото пресс-службы управления МЧС РФ Калининградской области
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Для ликвидации пожара на полигоне ТБО у поселка Круглово Зеленоградского района привлекались военнослужащие. Об этом во вторник, 13 июня, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Калининградской области. По данным ведомства, на место прибыл пожарный расчет (4 человека и 1 единица техники) из военной части № 49289 Балтфлота.

«Для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-33, ПСЧ-10, ПСЧ-31, ПСЧ-5, ПСЧ-15, ПСЧ-4 и ПСЧ-5 в составе 32 человека и 7 единиц техники, ЛПС ГУ ОГПСиГО „Отрадное“ и „Гвардейск“ в составе 3 человека и 2 единицы техники», — добавляют в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что пострадавших не было.

Отметим, что дым от пожара был виден на побережье, о чем сообщал паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В условиях северо-восточных ветров дым уносило в сторону моря», — отмечали эксперты сообщества.

Также дым от горящего полигона был виден и в центре Калининграда, о чем сообщали подписчики «Сообщества автомобилистов Калининградской области».

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