Суд отправил в колонию за взяточничество директора УКС из Краснознаменска

В Краснознаменске директор управления капитального строительства признан виновным во взяточничестве по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, в значительном размере). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Следствием и судом установлено, что 5 октября 2022 года в Советске муниципальный служащий получил от подрядчика по муниципальному контракту на благоустройство территории центра молодежи и спорта в Краснознаменске часть взятки в размере 30 тыс. рублей взамен на беспрепятственное принятие работ по муниципальному контракту. Общая сумма взятки, которую фигурант намеревался получить от подрядчика, должна была составить 100 тыс. рублей. Непосредственно после получения денег злоумышленник задержан сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Советским городским судом осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, отбывать которое ему предстоит в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.