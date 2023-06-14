В массовом ДТП в Гурьевском районе пострадали два подростка (видео)

Во вторник, 13 июня, в Гурьевском районе произошло ДТП с участием 4 транспортных средств. В результате аварии пострадали два подростка. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД области.

По данным ведомства, в 13 часов 30 минут на 7 км 300 м автодороги «Калининград-Полесск» 32-летний водитель автобуса «Мерседес» выбрал небезопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобилем «Мазда» и допустил столкновение. В результате «Мазда» совершила наезд на стоящий впереди «Пежо», который, в свою очередь, отбросило на стоящий впереди после ДТП «Хендай», а также на металлическое барьерное ограждение слева по ходу движения. В результате ДТП 14-летний и 13-летний пассажиры «Мазды» получили телесные повреждения.