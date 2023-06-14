В Стокгольме эко-активистки попытались испортить картину Клода Моне

В Стокгольме эко-активистки попытались испортить картину Клода Моне
Фото из «Википедии»
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В Стокгольме в Шведском национальном музее задержали двух активисток движения в защиту климата, размазавших красную краску по защитной поверхности картины Клода Моне «Сад художника в Живерни». Во время акции участницы выкрикивали фразы об опасности климатических изменений, они также приклеили себя к раме произведения искусства. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press (AP).

Картина находилась под стеклом, и реставраторы музея в настоящее время выясняют, не было ли нанесено каких-либо повреждений самому холсту. Выставку временно закрыли.

В полиции Стокгольма квалифицировали преступление как вандализм при отягчающих обстоятельствах. Там пока не комментируют, как инцидент повлиял на произведение искусства.

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