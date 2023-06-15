За сутки в Калининградской области загорелись два торфяных поля

За сутки пожарные дважды выезжали на тушение торфяных полей в Калининградской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС.



Около 10:00 в среду, 14 июня, поступила информация о пожаре в поселке Суходолье Гвардейского округа. В населенном пункте горело торфяное поле на площади 400 кв. м. В 13:24 в экстренные службы сообщили о пожаре в поселке Рыбкино Полесского округа. Площадь возгорания поля там составила 500 кв. м.

В обоих случаях на место выезжали два пожарных расчета. Никто из людей не пострадал. «Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным», — отметили в ведомстве.