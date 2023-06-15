В Гурьевском районе водитель-нарушитель пострадал в спровоцированном им ДТП (фото)

В Гурьевском районе водитель-нарушитель пострадал в спровоцированном им ДТП (фото)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гурьевском районе в среду утром произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

Авария случилась в 10 часов 35 минут на 15 км 800 м автодороги «Северный обход г. Калининграда». 79-летний водитель «Опеля», двигаясь со стороны ул. Индустриальной, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не выполнил требование дорожного знака 2.4 «Уступи дорогу» и совершил столкновение с движущимся по главной дороге «Фольксвагеном». В результате ДТП водитель «Опеля» получил телесные повреждения.

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