В Гурьевском районе водитель-нарушитель пострадал в спровоцированном им ДТП (фото)

В Гурьевском районе в среду утром произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

Авария случилась в 10 часов 35 минут на 15 км 800 м автодороги «Северный обход г. Калининграда». 79-летний водитель «Опеля», двигаясь со стороны ул. Индустриальной, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не выполнил требование дорожного знака 2.4 «Уступи дорогу» и совершил столкновение с движущимся по главной дороге «Фольксвагеном». В результате ДТП водитель «Опеля» получил телесные повреждения.