60-летнего калининградца обвиняют в преступлении против несовершеннолетней

В областной суд поступило уголовное дело в отношении калининградца, обвиняемого в совершении преступления в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Из обвинительного заключения следует, что вечером 27 февраля 60-летний на момент совершения преступления калининградец в троллейбусе увидел 12-летнюю девочку, которая сидела одна и смотрела что-то в мобильном телефоне. Он сел напротив нее и совершил действия сексуального характера, чем сильно напугал ребенка. Девочке удалось снять происходящее на мобильный телефон и отправить видеозапись маме. Та велела ребенку немедленно отойти и передать телефон кондуктору.

На стадии следствия мужчина вину признал. Его действия квалифицированы органами следствия по п. «а» ч. 5 ст. 132 УК РФ — иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Мужчина уже был судим за аналогичное преступление и освободился из мест лишения свободы после отбытия срока наказания.