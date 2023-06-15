В Полесском районе задержали браконьеров, «нарыбачивших» почти на полмиллиона (фото)

В Полесском районе инспекторы рыбоохраны задержали браконьеров, причинивших ущерб водным биоресурсам почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росрыболовства.

Два нарушителя орудовали в Куршском заливе, в районе пос. Беломорское Полесского района. В период двухмесячника по охране весенне-нерестующих видов рыб они использовали для «рыбалки» 20 лесковых сетей. Браконьерский совместный улов составил: 13 судаков общим весом 16 кг, 329 лещей (163 кг), 129 окуней (61 кг), 2 чехони (0,5 кг), 2 финты (5кг).

В результате браконьерами был причинен ущерб на сумму 481 978 рублей. Материалы дела об административном правонарушении переданы в отделение полиции по Полесскому району для уголовно-правовой оценки и принятия решений.