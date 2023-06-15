Недовольный ремонтом у соседей житель Калининграда открыл стрельбу из пистолета (видео)

Полиция задержала 76-летнего жителя Калининграда, подозреваемого в стрельбе в подъезде жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД в четверг, 15 июня.



Инцидент произошел вечером вторника. В дежурную часть по Московскому району поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома по улице Черниговской слышны звуки выстрелов.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, которые выяснили, что стрелок находится в одной из квартир, и задержали его. 76-летний мужчина был пьян. С его слов, он открыл стрельбу якобы из-за слишком шумного ремонта в квартире соседей.

На месте происшествия было изъято огнестрельное оружие — пистолет Sauer 1913, два магазина к нему и 5 патронов калибра 6.35 мм. Мужчину доставили в отдел полиции. Сейчас ее сотрудники собирают материалы для принятия процессуального решения.