Недовольный ремонтом у соседей житель Калининграда открыл стрельбу из пистолета (видео)

Недовольный ремонтом у соседей житель Калининграда открыл стрельбу из пистолета (видео)
Скриншот видео пресс-службы УМВД
Все новости по теме: Криминал

Полиция задержала 76-летнего жителя Калининграда, подозреваемого в стрельбе в подъезде жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД в четверг, 15 июня.

Инцидент произошел вечером вторника. В дежурную часть по Московскому району поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома по улице Черниговской слышны звуки выстрелов.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, которые выяснили, что стрелок находится в одной из квартир, и задержали его. 76-летний мужчина был пьян. С его слов, он открыл стрельбу якобы из-за слишком шумного ремонта в квартире соседей.

На месте происшествия было изъято огнестрельное оружие — пистолет Sauer 1913, два магазина к нему и 5 патронов калибра 6.35 мм. Мужчину доставили в отдел полиции. Сейчас ее сотрудники собирают материалы для принятия процессуального решения.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter