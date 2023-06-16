«Военные построили ливневки не везде»: власти прокомментировали очередной потоп в Балтийске (видео)

«Военные построили ливневки не везде»: власти прокомментировали очередной потоп в Балтийске (видео)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Балтийске в четверг, 15 июня, произошел очередной потоп после ливневого заряда. Видео последствий проливного дождя, прошелшего через город, вечером того же дня появилось в сообществе «Типичный Балтийск».

«Да вообще весь город утонул, — написала в комментариях одна из жительниц. — Такое ощущение, что дренажная система вообще в городе не работает, и сливной системы нет».

На несколько подобных реплик отреагировал глава администрации округа Сергей Мельников.

«Действительно, одномоментно на территорию округа выпало аномальное количество осадков, — написал он. — Военные строители, восстанавливая Балтийск и обустраивая ливневую систему, вследствие высоких затрат прокладки в песчаных грунтах не везде обустроили эту самую ливневку. Открытые площади через грунт (песок) быстро отводили осадки в грунт, и, конечно, чем больше территорий мы обустраиваем, тем сложнее воде уходить в песок».

Мельников добавил, что у города есть разработанные планы по строительству сетей водоотведения, однако «это достаточно затратно».

«Программа продвигается, — продолжил он. — Планово проводим очистку ливневой системы приобретёнными гидродинамическими машинами. Сейчас работают аварийные бригады по откачке и устранению подтопления».

Также Мельников сообщил, что ситуация «коренным образом за ближайшие лет 5 не изменится», так как стоимость запланированных работ для города временно неподъемна.

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