В Балтийске экс-главу управляющей компании обвиняют в присвоении денег жильцов

В Балтийске экс-главу управляющей компании обвиняют в присвоении денег жильцов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Балтийский городской суд поступило уголовное дело в отношении бывшего директора управляющей компании, обвиняемой в присвоении денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, с сентября 2019 года по июль 2022 года на тот момент генеральный директор управляющей компании получала денежные средства от собственников многоквартирных домов, находящихся в обслуживании УК, для внесения их в кассу организации в счёт оплаты коммунальных услуг. Полученные деньги — более 81 тысячи рублей — женщина, как полагает следствие, присвоила.

Действия обвиняемой следствием квалифицированы по п. ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Судебное заседание по данному головному делу назначено на 21 июня.

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