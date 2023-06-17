Количество умерших от отравления суррогатным сидром в России выросло до 36

Общее число отравившихся суррогатным сидром в России возросло до 106. У них 36 человек умерли, в том числе ребенок. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. пишет ТАСС.



«Пострадали 106 человек, в том числе пять детей. Погибли 36 человек, в том числе один ребенок», — сказал Мурашко. Министр добавил, что на стационарном лечении еще находятся 19 человек, в том числе ребенок.

Ранее сообщалось, что в России изъято более 70 тысяч литров напитка «Мистер сидр», произведенного в Самарской области. Продукция обнаружена в Астраханской, Курганской области, Владимирской, Рязанской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской, Пензенской и Нижегородской областях, а также в Крыму, Удмуртии, Мордовии, Чувашии, Коми, Башкортостане, Пермском крае, Республике Марий Эл.