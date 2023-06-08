В России изъято более 70 тысяч литров «Мистера сидра», которым отравились десятки человек

В России изъято более 70 тысяч литров напитка «Мистер сидр», от отравления которым скончались три десятка человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



Специалисты территориальных органов надзорного ведомства совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования изъяли 71,4 тыс. литров «потенциально опасного» пивного напитка «Мистер сидр», произведенного в Самарской области.

Продукция изъята в Астраханской, Курганской области, Владимирской, Рязанской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской, Пензенской и Нижегородской областях, а также в Крыму, Удмуртии, Мордовии, Чувашии, Коми, Башкортостане, Пермском крае, Республике Марий Эл.

«Роспотребнадзор призывает граждан быть бдительными при приобретении слабоалкогольных напитков и немедленно сообщать о случаях реализации продукции „Мистер сидр“ в территориальные органы Роспотребнадзора», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Напомним, накануне региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в Калининградской области напиток «Мистер Сидр», после отравления которым в России скончались люди, не обнаружен.

В результате отравления суррогатным сидром в регионах России пострадали 96 человек, из них 30 скончались.