В России изъято более 70 тысяч литров «Мистера сидра», которым отравились десятки человек

Все новости по теме: Безопасность
В России изъято более 70 тысяч литров «Мистера сидра», которым отравились десятки человек

В России изъято более 70 тысяч литров напитка «Мистер сидр», от отравления которым скончались три десятка человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Специалисты территориальных органов надзорного ведомства совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования изъяли 71,4 тыс. литров «потенциально опасного» пивного напитка «Мистер сидр», произведенного в Самарской области.

Продукция изъята в Астраханской, Курганской области, Владимирской, Рязанской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской, Пензенской и Нижегородской областях, а также в Крыму, Удмуртии, Мордовии, Чувашии, Коми, Башкортостане, Пермском крае, Республике Марий Эл.

«Роспотребнадзор призывает граждан быть бдительными при приобретении слабоалкогольных напитков и немедленно сообщать о случаях реализации продукции „Мистер сидр“ в территориальные органы Роспотребнадзора», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Напомним, накануне региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в Калининградской области напиток «Мистер Сидр», после отравления которым в России скончались люди, не обнаружен.

В результате отравления суррогатным сидром в регионах России пострадали 96 человек, из них 30 скончались.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter